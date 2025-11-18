FC Inter 1908
Il tecnico del Como parla così del suo numero 10, che in questa stagione sta ulteriormente migliorando il suo rendimento
Fabio Alampi Redattore 

Cesc Fabregas, tecnico del Como, nel corso di un'intervista concessa a La Provincia di Como ha speso parole per il suo gioiellino, l'argentino Nico Paz: "Paz è forte perché ti tira fuori il colpo dal cilindro. Fa cose pazzesche non ingabbiate. Lui, Dybala, Soulè… Fanno un colpo, e tu puoi solo applaudire".

"Se è possibile vincere giocando bene? Secondo me sì. Bisogna lasciare spazio alla fantasia. Spero che il Como possa, un giorno, essere riconoscibile per come gioca".

