Cesc Fabregas, tecnico del Como, nel corso di un'intervista concessa a La Provincia di Como ha speso parole per il suo gioiellino, l'argentino Nico Paz: "Paz è forte perché ti tira fuori il colpo dal cilindro. Fa cose pazzesche non ingabbiate. Lui, Dybala, Soulè… Fanno un colpo, e tu puoi solo applaudire".
Fabregas: “Paz è forte, tira fuori il colpo dal cilindro. Fa cose pazzesche”
Il tecnico del Como parla così del suo numero 10, che in questa stagione sta ulteriormente migliorando il suo rendimento
"Se è possibile vincere giocando bene? Secondo me sì. Bisogna lasciare spazio alla fantasia. Spero che il Como possa, un giorno, essere riconoscibile per come gioca".
