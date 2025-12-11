Malinovskyi: “Mai vinto con l’Inter? Magari è la volta buona. È tra le favorite, abbiamo fiducia”

Intervistato dal Secolo XIX, il centrocampista del Genoa Ruslan Malinovskyi ha parlato della sfida di sabato contro l'Inter
NOVITÀ - "Cosa ha portato De Rossi? "Sicuramente energia nuova. E poi la sua dote migliore, la capacità di spiegare quello che vuole sul campo mentre lo vediamo nei video. È molto forte in questo, fa capire subito quello che ci chiede e i miglioramenti che dobbiamo fare".
INTER - "Mai battuta? Chissà che non sia la volta buona... Parliamo di una delle favorite per lo scudetto, di una delle squadre più forti del campionato. Detto questo, nella gara singola possiamo dire la nostra e adesso abbiamo trovato fiducia e punti, vogliamo fare una gran bella partita per i nostri tifosi".
