Matteo Pifferi Redattore 17 novembre - 23:43

Piotr Zielinski è stato decisivo con la sua Polonia con l'assist per Lewandowski e, soprattutto, con il gol del definitivo 3-2 contro Malta.

Nel post partita, il centrocampista dell'Inter ha parlato così ai microfoni di TVP Sport:

"L'allenatore ci aveva avvertito che dovevamo affrontare questa partita nello stesso modo in cui avevamo affrontato la partita contro l'Olanda. Sappiamo che la squadra maltese avrebbe potuto fare la storia in questa partita. Era la loro ultima partita, un match molto prestigioso, e volevano dare il massimo davanti al pubblico di casa. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile per noi. Non ha senso lamentarsi, ma il campo non era adatto. Per quanto mi riguarda, posso dirvi che il polpaccio e la parte bassa della schiena erano molto doloranti ma mi riprenderò da questa partita"

"Ci hanno sorpreso con il loro gioco. Non avevano paura di giocare palla a terra. Avevano diversi giocatori bravi nel mantenere il possesso palla e noi eravamo troppo molli nel pressing. Non volevo davvero forzare dei contrasti perché rischiavo di essere ammonito (era diffidato e con un giallo avrebbe saltato la semifinale dei playoff, ndr). Ci avevo pensato quando mi sono avvicinato all'avversario, un po' troppo cauto. Qualsiasi avversario sarà difficile se non c'è il giusto livello di impegno"