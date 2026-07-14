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fcinter1908 news interviste Mancini alla Partita del Cuore: “Io ct? Chiedete a Malagò”
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Mancini alla Partita del Cuore: “Io ct? Chiedete a Malagò”
"Non ne ho idea, c'è Malagò, chiedete a lui". Così Roberto Mancini, rispondendo all'ANSA sull'ipotesi di sedersi sulla panchina della Nazionale
"Non ne ho idea, c'è Malagò, chiedete a lui". Così Roberto Mancini, rispondendo all'ANSA sull'ipotesi che il presidente della Figc possa annunciare a sorpresa la sua nomina a commissario tecnico della nazionale.
Nel capoluogo abruzzese c'era anche lo stesso presidente, che ha dato il calcio di inizio al match che vede Mancini allenatore della nazionale politici.
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