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Mancini alla Partita del Cuore: “Io ct? Chiedete a Malagò”

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"Non ne ho idea, c'è Malagò, chiedete a lui". Così Roberto Mancini, rispondendo all'ANSA sull'ipotesi di sedersi sulla panchina della Nazionale
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Mancini alla Partita del Cuore: “Io ct? Chiedete a Malagò”- immagine 2
Getty Images

"Non ne ho idea, c'è Malagò, chiedete a lui". Così Roberto Mancini, rispondendo all'ANSA sull'ipotesi che il presidente della Figc possa annunciare a sorpresa la sua nomina a commissario tecnico della nazionale.

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Nel capoluogo abruzzese c'era anche lo stesso presidente, che ha dato il calcio di inizio al match che vede Mancini allenatore della nazionale politici.

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