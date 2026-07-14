"Inter-Perugia 2-2, ultima giornata della stagione 2002-2003. Tiro da fuori area, palo interno e gol. A San Siro avevo un feeling speciale, mi esaltavo. Non c'era un motivo preciso, forse perché ho sempre tifato Inter e sognavo un giorno di giocarci".

"Non solo: li porto anche in Italia. Qui a Lagos si è appena conclusa la Coppa U20 del Consolato Generale Italiano, di cui io e Oba Martins siamo ambasciatori. I 18 migliori giocatori vengono selezionati e inseriti nei settori giovanili di club come Udinese, Como e Fiorentina. È un modo per valorizzare il talento africano. Io, comunque, continuo a vivere a Udine".