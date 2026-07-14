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Obodo: “Sempre tifato Inter ma ricordo due gol che ho fatto ai nerazzurri e…”

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"A Lagos si è appena conclusa la Coppa U20 del Consolato Generale Italiano, di cui io e Oba Martins siamo ambasciatori", dice Obodo
Matteo Pifferi Redattore 

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Nel corso di una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Christian Obodo ha raccontato il suo feeling speciale con l'Inter, ricordando il suo ultimo gol in Serie A:

"Come dimenticarlo. Inter-Udinese, febbraio 2007. A inizio secondo tempo sfrutto una sponda di testa di Coda, stop di ginocchio e rovesciata a battere Toldo. Poi Crespo pareggiò la partita".

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Quattro anni prima ne realizzò uno altrettanto bello.

"Inter-Perugia 2-2, ultima giornata della stagione 2002-2003. Tiro da fuori area, palo interno e gol. A San Siro avevo un feeling speciale, mi esaltavo. Non c'era un motivo preciso, forse perché ho sempre tifato Inter e sognavo un giorno di giocarci".

Obodo, lei scopre talenti?

"Non solo: li porto anche in Italia. Qui a Lagos si è appena conclusa la Coppa U20 del Consolato Generale Italiano, di cui io e Oba Martins siamo ambasciatori. I 18 migliori giocatori vengono selezionati e inseriti nei settori giovanili di club come Udinese, Como e Fiorentina. È un modo per valorizzare il talento africano. Io, comunque, continuo a vivere a Udine".

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