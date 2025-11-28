Intervenuto come ospite a TMW Radio, Andrea Mandorlini ha fatto il punto sull'Inter dopo la sconfitta dei nerazzurri in Champions League al Metropolitano contro l'Atletico Madrid di Simeone:
news
Mandorlini: “Inter, cinque sconfitte sono troppe. Ma ha le qualità per ribaltare la situazione”
E' allarme in casa Inter dopo il secondo ko di fila?—
"Sono tante 5 sconfitte in stagione. Le classifiche però sono buone, sia in campionato che in Champions. Però sono tante, è un squadra che gioca e ha cambiato il suo atteggiamento e manca ancora un po' di equilibrio difensivo. Oggi difende più alta, qualcosa concede, in tante situazioni manca la buona sorte poi. Ma siamo ancora lontani dalla fine, si può migliorare. Rimane il fatto che hai subito 5 sconfitte e sono tante".
Emerge anche l'inesperienza di Chivu?—
"Non è che non ha giocato poi quando ha preso gol, anche nel derby, ma ha avuto delle opportunità importanti. Credo ci siano anche dei problemi tecnici ora. L'Inter ha dei valori altissimi, qualcosa sta concedendo ora e non è la schiacciasassi che tutti si aspettano. Mi piace Chivu, ha portato diverse novità, qualche giocatore non è al top, ma bisogna avere pazienza perché l'Inter ha tutto per ritornare.".
(Fonte: TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA