Zanetti: "Nico Paz straordinario: è da grande squadra! E su Fabregas dico…"

Zanetti: “Nico Paz straordinario: è da grande squadra! E su Fabregas dico…”

Zanetti: “Nico Paz straordinario: è da grande squadra! E su Fabregas dico…” - immagine 1
Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, parla di Nico Paz e non soltanto al canale FantaLab su YouTube
Alessandro Cosattini Redattore 

Zanetti: “Nico Paz straordinario: è da grande squadra! E su Fabregas dico…”- immagine 2

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, parla di Nico Paz e non soltanto al canale FantaLab su YouTube:

Zanetti: “Nico Paz straordinario: è da grande squadra! E su Fabregas dico…”- immagine 3
Getty Images

“Nico Paz un talento straordinario. Sono molto amico del papà io, sono felicissimo che Nico stia facendo così bene al Como. Grande merito anche di Fabregas e della società. Parlando di giovani, il Como è un esempio e giocano bene. Sta facendo molto bene a Como in questi anni Nico Paz, sta cercando il suo equilibrio, step by step sta facendo. Un giocatore da grande squadra”.

