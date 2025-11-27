“Nico Paz un talento straordinario. Sono molto amico del papà io, sono felicissimo che Nico stia facendo così bene al Como. Grande merito anche di Fabregas e della società. Parlando di giovani, il Como è un esempio e giocano bene. Sta facendo molto bene a Como in questi anni Nico Paz, sta cercando il suo equilibrio, step by step sta facendo. Un giocatore da grande squadra”.