A pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus-Napoli, il ds degli azzurri, Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. "È da un po' che combattiamo con un numero risicato di giocatori, oggi siamo al minimo storico ma non è un problema, abbiamo dimostrato di avere grandi attributi, grande mentalità e oggi vogliamo vedere questo. Giovane? Avremmo voluto fare qualcosa prima, ma le condizioni generali non sono ottimali".