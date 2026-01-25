A pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus-Napoli, il ds degli azzurri, Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. "È da un po' che combattiamo con un numero risicato di giocatori, oggi siamo al minimo storico ma non è un problema, abbiamo dimostrato di avere grandi attributi, grande mentalità e oggi vogliamo vedere questo. Giovane? Avremmo voluto fare qualcosa prima, ma le condizioni generali non sono ottimali".
Manna: “Giocatori risicati, ma abbiamo attributi. Giovane? Volevamo fare qualcosa prima, ma…”
"Abbiamo dovuto fare di necessità virtù, aspettare le uscite per ufficializzare un ragazzo di prospettiva, che ha fatto vedere cose interessanti e speriamo ci dia una mano, energia e spensieratezza. Se c’è l’opportunità, magari il mister può farlo esordire".
(Sky Sport)
