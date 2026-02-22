Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Atalanta-Napoli 2-1, Giovanni Manna, DS del Napoli, ha parlato così del gol annullato ad inizio secondo tempo alla squadra di Conte:
Manna: “Una vergogna, ci fanno fare la figura dei coglioni! Ora basta, a che serve il Var se…”
"Questa cosa è incommentabile. Facciamo gol del 2-0, non c'è nessun contatto, nessun fallo, non capisco come faccia a fischiare. Non c'è stato neanche un check al VAR, fai sul 2-0 e la partita cambia. Dov'è il fallo? Dov'è? Cosa ci sta a fare il VAR? Perché non lo riguarda. Inspiegabile. Noi siamo buoni e cari, a Torino c'era un rigore e non abbiamo detto niente, col Verona abbiamo avuto problemi. Annullare un gol senza niente, è urge una riflessione altrimenti ogni domenica c'è una squadra che si lamenta, vogliamo quello che è nostro, questo non è calcio. Così è imbarazzante, è vergognoso".
Recriminazione sul 2-0 o sul rigore?
"Se lo richiamano per il rigore, perché non lo richiamano anche per il 2-0? Il fischio di Chiffi? L'ha vista solo lui, perché il VAR non lo richiama? Non c'è niente, assolutamente noi, anche voi lo vedete. Hanno dato buona una situazione che non esiste, è Hien che si butta giù, è assurdo. Andiamo avanti 2-0, poi magari perdiamo 3-2, incredibile. Facciamo una partita di questo spessore a Bergamo, è un paradosso, siamo stanchi, basta. Bisogna fare assolutamente qualcosa. Dagli spalti pensavo che la palla fosse uscita, dalla tribuna non si vedeva. Hien si appende e si lascia andare, dobbiamo spiegare ai nostri ragazzi che abbiamo perso a Bergamo e poi succede questo. Cosa facciamo? Se non c'è niente, non c'è niente, non è soggettivo, sennò facciamo la figura dei coglioni e non ci piace, per essere qua facciamo fatica, questo non va bene"
