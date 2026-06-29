Manna conferma: “Khalaili è interessante e non piace solo al Napoli ma…”

A margine dell'evento di inaugurazione del calciomercato, Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato di Khalaili

Matteo Pifferi Redattore 29 giugno 2026 (modifica il 29 giugno 2026 | 22:33)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

A margine dell'evento di inaugurazione del calciomercato, Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato così: "Allegri è ancora tesserato col Milan, non so se sarà la settimana dell'annuncio. Siamo tranquilli e sereni, un ciclo tecnico è finito con Conte, andiamo avanti, tranquilli e sereni. Sarà un Napoli da scudetto? Abbiamo sempre rispettato i parametri economici e continueremo a farlo anche quest'anno, abbiamo una rosa competitiva, c'è il tempo di valutarla insieme al prossimo allenatore. Per noi è fondamentale arrivare tra le prime 4, qualificarti in Champions è vita per tutti i club, quello è l'obiettivo, cercheremo di onorare la maglia e rispettare i tifosi"

"Gila? Il Napoli ha 2 portieri, 2 terzini destri, 5 centrali, 3 terzini sinistri, 6 centrocampisti, 5 esterni, 4 attaccanti più Rao, Hasa e altri giovani. Se non esce, non entra nessuno. Gila è forte, può essere affiancato a club italiani come Milan, Atalanta e Juventus. Siamo tranquilli, se arriverà qualcuno sarà per rinforzare la rosa ma c'è tempo. Nel mio primo anno di mercato abbiamo fatto 4 acquisti nell'ultima settimana, non abbiamo fretta, siamo tranquilli"

"Khalaili è un prospetto giovane, interessante come tanti altri. Non interessa solo al Napoli ma a tanti club, noi siamo coperti. Non mi aspetto di fare cose a stretto giro. L'anno scorso è stata un'annata complicata, siamo riusciti ad ottenere il nostro obiettivo e la Supercoppa, vediamo cosa si può fare rispettando i nostri parametri ma siamo tranquilli"

"Lukaku e Lucca? Lukaku ha avuto un anno particolare fisicamente, ora è al Mondiale, ha segnato, siamo contenti e valuteremo quando rientrerà. Da Lucca mi aspetto molto, vediamo cosa succederà, ha richieste, sta a lui. Iniziamo il 17 luglio insieme all'allenatore e faremo le scelte funzionali al nostro progetto tecnico"