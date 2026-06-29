Intervenuto a margine dell'evento di inaugurazione del calciomercato 2026, Piero Ausilio, DS dell'Inter, ha parlato così del mercato

Matteo Pifferi Redattore 29 giugno 2026 (modifica il 29 giugno 2026 | 21:42)

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Intervenuto a margine dell'evento di inaugurazione del calciomercato 2026, Piero Ausilio, DS dell'Inter, ha parlato così:

"L'importante è parlare di colpo funzionale, non di grande colpo. Il grande colpo è quello che si dimostra funzionale, non è la somma che spendi che stabilisce che un giocatore è forte. Noi stiamo cercando quello che ci manca, non per forza stiamo cercando la mediaticità che piace tanto fuori. Per funzionale intendo uno che porti all'Inter quel qualcosa in più, noi abbiamo una squadra forte. Abbiamo 4 attaccanti che ci invidiano tutti. Il trequartista nel 3-5-2 non esiste, l'allenatore dell'Inter gioca il 3-5-2"

"Camavinga? Dobbiamo essere realisti, ci sono giocatori che si possono prendere in considerazione, altri no per tanti motivi. Conosciamo i numeri di Camavinga, sia per il suo valore sia per lo stipendio, non è una strada percorribile per l'Inter"

"Khalaili? Non mi piace fare nomi, ci sono tanti nomi. Lui come altri 5 nello stesso ruolo, sono tutti attenzionati. Sarei bugiardo se negassi quello che abbiamo fatto fino a 3 giorni fa, è normale che è ripartito un discorso nuovo, ci sono delle procedure nuovi, stiamo facendo delle valutazioni con i nostri scout e con il nostro allenatore e tireremo fuori l'idea migliore, è inevitabile dire che avevamo lavorato su un'altra situazione fino a poco tempo fa"

"Stankovic? L'abbiamo ricomprato per una cifra importante, è un giocatore su cui abbiamo sempre puntato, ci crediamo da anni. Abbiamo fatto un percorso di valorizzazione giusto, l'abbiamo riportato a casa. Lui e Massolin saranno parte della rosa sicuramente almeno fino a metà agosto, poi assieme all'allenatore faremo delle valutazioni, anche il centrocampo deve essere fatto con equilibrio. Su Stankovic puntiamo tantissimo, per il presente e per il futuro"

"Come si può fare meglio dell'anno scorso? Non abbiamo limiti, puntiamo sempre a fare il massimo. Posso dire senza problemi che l'Inter proverà a fare meglio in ogni situazione, se arriva uno scudetto o una Coppa Italia, lo porteremo a casa. Cercheremo di fare meglio in Champions, l'anno scorso ci siamo fermati un po' prima ma fare 2 finali di Champions in 3 anni è un qualcosa di quasi unico"

"Mercato in salita? Siamo al 29 giugno, c'è troppa fretta e mediaticità attorno al mercato dell'Inter. Poco fa abbiamo vinto due titoli, il mercato dura due mesi e faremo quello che serve per migliorare la squadra"

"Palestra e Lookman? E' il calcio. Sono dinamiche normali, questa di Palestra ha avuto una risonanza per la mediaticità che aveva. Non ci siamo mai nascosti, abbiamo fatto un'offerta importante, non c'è niente da recriminare, abbiamo fatto quello che si poteva fare. Se arriva un club che fa quella proposta, è legittimo che il ragazzo la consideri. Dal mio punto di vista il progetto dell'Inter per lui era valido ma avevano il diritto di scegliere, faremo qualcos'altro anche noi"

"Khalaili? Faremo un esterno destro, Dumfries andrà via ed è assodato ma non ci faremo trovare impreparati. Ci sono tanti ragazzi interessanti, non c'è fretta e prenderemo un esterno"

"Mio rinnovo? Io mi occupo dei rinnovi dei calciatori e allenatori, se hanno piacere, il mio rinnovo spetta ad altri. Io sono a disposizione come ho fatto questi anni, non è compito mio"

"Nico Paz era impossibile? Ho letto e sentito tante cose, con Nico Paz non abbiamo mai fatto nulla semplicemente perché lavoriamo su altre situazioni e abbiamo altre priorità come il difensore centrale. Solet è un'opzione ma ce ne sono altre, non sono così sicuro che possa essere lui. Non abbiamo nessuna fretta, siamo in grado di iniziare il campionato con la squadra che abbiamo ma abbiamo voglia di aggiungere qualcosa. Chalobah? Ci sono tanti nomi, li leggo da voi e alcuni non li consideriamo. Chalobah è al Mondiale, ce ne sono tanti altri. Insieme all'allenatore stiamo valutando"

"Pisilli? Al di là della stima enorme per il ragazzo, posso dire senza rischiare di essere smentito che non c'è un interesse per una logica di ruolo, non perché non stimo il ragazzo, è uno dei migliori italiani, farà molto bene ma stiamo lavorando su altre cose. In questo momento le priorità sono altre"

"Uno o due difensori? Due. Ne faremo due, con calma"

"Jones? Non ho mai negato l'interesse, a gennaio ci abbiamo provato. Devo essere sincero, ci piace, ha caratteristiche che possono dare qualcosa in più al nostro centrocampo ma c'è una distanza importante tra la nostra valutazione e quella del Liverpool, in questo momento è un'operazione molto difficile"

(Inviato di FCINTER1908.IT, Daniele Vitiello)