A pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Inter , Giovanni Manna ha parlato della gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del dirigente: "È una partita interessante, una bella partita, due grandi squadre in un momento della stagione quasi determinante. C'è una spetto psicologico da considerare, vogliamo giocarla al massimo. Speriamo di rendere i nostri tifosi orgogliosi. È stata una settimana normale, come tutte le altre".

"Affrontiamo una squadra molto forte, però se siamo a un punto da loro ci siamo meritati di essere qui. Da Conte allo staff hanno fatto un grande lavoro, siamo partiti da lontano, abbiamo voglia di fare una partita importante per dimostrare che quello fatto fino ad ora ha basi solide. Vorrei vedere grande determinazione, grande cuore, ogni vittoria l'abbiamo sempre sudata con ferocia e determinazione, questo è quello che ci rappresenta e cerchiamo ogi. Se il risultato non sdarà favorevole, l'importante è che saremo riusciti a dare tutto come abbiamo sempre fatto riconoscendo i meriti a una squadra forte".