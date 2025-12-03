FC Inter 1908
A Sport Mediaset prima della partita contro il Cagliari di Coppa Italia, Manna, ds del Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni
Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset prima della partita del Maradona contro il Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia, Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni:

"Vogliamo arrivare a marzo in corsa su tutti i fronti. Anche in Coppa Italia, una competizione che manca a Napoli da cinque anni. E' un obiettivo per noi quest'anno".

"Lukaku? Sta lavorando e sta crescendo di condizione. Speriamo possa tornare presto, anche se non la viviamo con ansia e fretta, visto che in quel reparto siamo coperti".

