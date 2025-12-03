Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset prima della partita del Maradona contro il Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia, Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni:
Napoli, Manna: “Vogliamo arrivare a marzo in corsa su tutti i fronti. Lukaku…”
"Vogliamo arrivare a marzo in corsa su tutti i fronti. Anche in Coppa Italia, una competizione che manca a Napoli da cinque anni. E' un obiettivo per noi quest'anno".
"Lukaku? Sta lavorando e sta crescendo di condizione. Speriamo possa tornare presto, anche se non la viviamo con ansia e fretta, visto che in quel reparto siamo coperti".
(Fonte: Sport Mediaset)
