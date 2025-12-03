FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Bastoni: “Yamal il più difficile da marcare. L’ho dovuto tirare giù di forza perchè…”

news

Bastoni: “Yamal il più difficile da marcare. L’ho dovuto tirare giù di forza perchè…”

Bastoni: “Yamal il più difficile da marcare. L’ho dovuto tirare giù di forza perchè…” - immagine 1
Il difensore dell'Inter e della Nazionale ha ricordato il suo confronto con il fuoriclasse spagnolo del Barcellona
Fabio Alampi Redattore 

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, nel corso dell'intervista rilasciata a Rivista Undici ha ricordato il suo confronto con il fuoriclasse spagnolo del Barcellona, Lamine Yamal: "Beh Yamal l'anno scorso al 118' l'ho tirato giù di forza perché dopo 180 minuti tra andata e ritorno è stato pesante da marcare. Quando ci vuole, ci vuole!

Bastoni: “Yamal il più difficile da marcare. L’ho dovuto tirare giù di forza perchè…”- immagine 2
Getty Images

L'avversario più difficile da marcare. Direi lui".

Leggi anche
Gravina: “Via io e vinciamo il Mondiale? Se ne avessi la certezza mi farei da parte”
Sneijder: “Inter, tutto accade per una ragione. Mourinho un padre. Pallone d’Oro?...

© RIPRODUZIONE RISERVATA