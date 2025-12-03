Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, nel corso dell'intervista rilasciata a Rivista Undici ha ricordato il suo confronto con il fuoriclasse spagnolo del Barcellona, Lamine Yamal: "Beh Yamal l'anno scorso al 118' l'ho tirato giù di forza perché dopo 180 minuti tra andata e ritorno è stato pesante da marcare. Quando ci vuole, ci vuole!
Bastoni: “Yamal il più difficile da marcare. L’ho dovuto tirare giù di forza perchè…”
Il difensore dell'Inter e della Nazionale ha ricordato il suo confronto con il fuoriclasse spagnolo del Barcellona
L'avversario più difficile da marcare. Direi lui".
