Il difensore dell'Inter e della Nazionale ha ricordato il suo confronto con il fuoriclasse spagnolo del Barcellona

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, nel corso dell'intervista rilasciata a Rivista Undici ha ricordato il suo confronto con il fuoriclasse spagnolo del Barcellona, Lamine Yamal: "Beh Yamal l'anno scorso al 118' l'ho tirato giù di forza perché dopo 180 minuti tra andata e ritorno è stato pesante da marcare. Quando ci vuole, ci vuole!