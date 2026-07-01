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Maradona veggente nel 2018: “Gli Usa faranno 4 tempi per le pubblicità”

Maradona veggente nel 2018: “Gli Usa faranno 4 tempi per le pubblicità” - immagine 1
La certezza di Maradona è diventata realtà con gli hydration break di questa edizione della Coppa del Mondo
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

"Gli americani faranno quattro tempi da 25 minuti per la pubblicità". Parola di Diego Armando Maradona, in un'intervista del 2018 a TeleSur tornata virale sui social in queste ore.

Maradona veggente nel 2018: “Gli Usa faranno 4 tempi per le pubblicità”- immagine 2

Alla domanda di Victor Hugo Morales su come vedesse il Mondiale nordamericano, il Pibe de Oro rispose: "Non mi piace, non c'è passione... i canadesi saranno buoni sciatori e tutto quello che vogliono, gli americani vorranno fare 4 tempi per la pubblicità, il Messico continua ad avere assegnazioni quando non lo merita, perché non appena vince due partite va fuori".

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La certezza di Maradona - che aveva in mente un piano simile, poi fallito, ipotizzato a Usa '94 - è diventata realtà con gli hydration break di questa edizione.

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