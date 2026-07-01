Maradona veggente nel 2018: “Gli Usa faranno 4 tempi per le pubblicità”

La certezza di Maradona - che aveva in mente un piano simile, poi fallito, ipotizzato a Usa '94 - è diventata realtà con gli hydration break di questa edizione.
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"Gli americani faranno quattro tempi da 25 minuti per la pubblicità". Parola di Diego Armando Maradona, in un'intervista del 2018 a TeleSur tornata virale sui social in queste ore.
Alla domanda di Victor Hugo Morales su come vedesse il Mondiale nordamericano, il Pibe de Oro rispose: "Non mi piace, non c'è passione... i canadesi saranno buoni sciatori e tutto quello che vogliono, gli americani vorranno fare 4 tempi per la pubblicità, il Messico continua ad avere assegnazioni quando non lo merita, perché non appena vince due partite va fuori".
La certezza di Maradona - che aveva in mente un piano simile, poi fallito, ipotizzato a Usa '94 - è diventata realtà con gli hydration break di questa edizione.
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