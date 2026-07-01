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Antognoni: “Nico Paz è il 10 più completo della Serie A. Restare a Como è la scelta giusta”
Giancarlo Antognoni, ex centrocampista della Fiorentina e oggi capo delegazione dell'Italia U21, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Nico Paz è il 10 più forte in serie A? Sì, è un 10 completo. Non è un 10 che fa solo assist o gol. Torna anche indietro. Non è stato regalato dal Real. Il Como ha fatto questo sacrificio. E come squadra è stata una sorpresa, ha giocato meglio di tutti e ha dimostrato con gli acquisti fatti e il suo tecnico di saper centrare tutto, arrivando in Champions. Il lavoro fatto in questi anni è stato determinante".
Nico Paz ha fatto la scelta giusta restando al Como?
"Non è stato facile scegliere tra Real e Como quindi va apprezzato anche per questo. A volte i giocatori guardano le cose pratiche e credo che alla fine abbia fatto la scelta giusta".
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