Maran: “Si sono delineate le gerarchie, l’Inter è la favorita per la vittoria dello scudetto”

Intervistato da TMW, Rolando Maran, ex allenatore tra le altre di Catania e Genoa, ha fatto il punto sulla lotta scudetto
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da TMW, Rolando Maran, ex allenatore tra le altre di Catania e Genoa, ha fatto il punto sulla lotta scudetto dopo gli ultimi risultati:

"Mi sembra che si siano delineate le gerarchie del campionato. In questo momento l’Inter è la favorita per la vittoria finale".

Per il Napoli, quest'anno, qualche incidente di percorso di troppo.

“Dopo aver vinto non è semplice ripetersi. Quest’anno sta facendo fatica anche in virtù degli infortuni. Non è un Napoli in crisi ma sta pagando i troppi infortuni, le troppe assenze".

(Fonte: TMW)

 

 

