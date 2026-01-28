Intervistato da TMW, Rolando Maran, ex allenatore tra le altre di Catania e Genoa, ha fatto il punto sulla lotta scudetto

"Mi sembra che si siano delineate le gerarchie del campionato. In questo momento l’Inter è la favorita per la vittoria finale".

Per il Napoli, quest'anno, qualche incidente di percorso di troppo.

“Dopo aver vinto non è semplice ripetersi. Quest’anno sta facendo fatica anche in virtù degli infortuni. Non è un Napoli in crisi ma sta pagando i troppi infortuni, le troppe assenze".