Intervistato da TMW, Rolando Maran, ex allenatore tra le altre di Catania e Genoa, ha fatto il punto sulla lotta scudetto dopo gli ultimi risultati:
Maran: “Si sono delineate le gerarchie, l’Inter è la favorita per la vittoria dello scudetto”
"Mi sembra che si siano delineate le gerarchie del campionato. In questo momento l’Inter è la favorita per la vittoria finale".
Per il Napoli, quest'anno, qualche incidente di percorso di troppo.—
“Dopo aver vinto non è semplice ripetersi. Quest’anno sta facendo fatica anche in virtù degli infortuni. Non è un Napoli in crisi ma sta pagando i troppi infortuni, le troppe assenze".
(Fonte: TMW)
