Montagne Verdi di Marcella Bella è diventata un inno per il Bayern Monaco. Il Giornale ha intervistato la cantante in occasione della partita di Champions contro l'Inter che si giocherà a Monaco: «La cosa ha sorpreso pure me. Una gioia. Fare da sottofondo canoro alle immagini dell’epopea di un club così prestigioso mi inorgoglisce. Quanto alla genesi dell’iniziativa, credo che a proporre “Montagne verdi” sia stata la frangia italiana della curva storica dei tifosi del Bayern. Una candidatura che però ha subito trovato il favore della maggioranza dei tifosi tedeschi. E la magia si è quindi compiuta».

«Io l'ho saputo vedendo il video sul web. Credevo fosse il montaggio di un singolo tifoso. Poi mi hanno telefonato in tanto per dirmi cosa stava succedendo. E allora ho capito che era una cosa organizzata dal Bayern. Io continuerò sempre a tifare Italia. Ma sono contenta che i nostri connazionali in Baviera si sentano rappresentati dalla mia canzone. La musica è condivisione e fratellanza. Per chi tifo in Bayern-Inter? Ripeto. Tifo sempre e comunque Italia. Ma riascoltare il mio inno sarà ancora una volta emozionante», ha aggiunto la cantante.