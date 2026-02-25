Adriano Leite Ribeiro, L'Imperatore, è stato e continua ad essere uno dei beniamini dei tifosi dell'Inter. L'attaccante brasiliano si è raccontato nel corso di un'intervista concessa al format "Betsson.Sport Talks": "L'Inter è sempre la mia seconda casa. Quando ho l'opportunità di venire in Italia e a Milano mi tornano in mente i pensieri di quando giocavo, dei tifosi. Sono veramente felice di stare con le persone che mi vogliono bene, anche tifosi di altre squadre. Per me è molto importante il rispetto di chi sostiene altri colori, mi salutano, mi chiedono foto, per me è davvero bello".