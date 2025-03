Al termine di Inter-Udinese , dagli studi di Dazn Luca Marelli ha commentato l'espulsione di Simone Inzaghi nei minuti di recupero. Queste le dichiarazioni dell'ex arbitro: "Il primo cartellino giallo è conseguenza di un fallo non fischiato a Thuram da parte di Ehizibue. Poi viene espulso perché rammentava un fallo su Correa. Ricorderete che contro l'Atalanta Bastoni era stato ammonito due volte ed espulso e rientrerà dopo una giornata di squalifica con la diffida".

"Questo è differente, non si sa se Inzaghi prenderà una o due giornate, dipende da quello che scriverà nel referto Chiffi. L'ammonizione va a sommarsi alle ammonizioni che aveva già prima, pertanto non si annullano le sanzioni che ci sono state, sono un giallo e una espulsione diretta per Inzaghi".