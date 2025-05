"Primo gol Lazio regolare? Il gol era stato annullato per la segnalazione dell'assistente che non si era accorto che Bastoni teneva in gioco tutti i giocatori, Vecino era in posizione regolare, che poi serve Pedro. L'unico forse in fuorigioco era Dia ma non partecipava attivamente, il gol è stata convalidata perché non c'era fuorigioco. Anche Hysaj era in posizione regolare, l'abbiamo rivista. Thuram-Marusic sul 2-1? La Lazio ha protestato, entrambi si trattengono e Chiffi ha ritenuto che le spinte fossero reciproche. Il VAR non interviene perché è una valutazione di campo. Rigore Bisseck? Sui falli di mano è sempre difficile individuarli in campo, Chiffi aveva il corpo di Bisseck davanti e non ha visto il braccio. Il braccio non è aderente al corpo, è leggermente aperto rispetto alla figura. L'hanno richiamato al VAR per due motivi: il braccio non era aderente al corpo, era piuttosto largo. E poi c'è anche un movimento verso il pallone, probabilmente non volontario ma istintivo ma in ogni caso ad aumentare il volume del corpo"