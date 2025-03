Lì capii la sua enorme voglia di arrivare e di non farsi trovare impreparato alla ripresa del campionato. Rispetto a quegli anni è cresciuto in personalità e carattere. Lo stesso dicasi per il suo modo di interpretare il ruolo di mezz’ala: è palese come si sia ampliata la sua conoscenza tecnico-tattica. E’ un calciatore perfetto per Conte: non si tira mai indietro quando c’è da allenarsi e va sempre al massimo sia in settimana che in partita. E’ un mediano poliedrico ma si esprime al meglio in un centrocampo a tre o anche nel 3-5-2.”