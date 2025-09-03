Marino: “Mercato Inter sufficiente ma non entusiasmante. Lookman non era una necessità”

"Aveva bisogno di un difensore per abbassare l’età del reparto e invece è andata su Lookman", spiega Marino

Matteo Pifferi Redattore 3 settembre 2025 (modifica il 3 settembre 2025 | 19:32)

Pierpaolo Marino, ex dirigente, ha parlato a Tuttosport anche del mercato delle big:

«Il colpo migliore dell'ultimo giorno di mercato? Rabiot. Il Milan aveva assoluto bisogno di prendere un centrocampista e il francese con Allegri tornerà sugli standard elevatissimi che aveva con il tecnico alla Juve».

Il colpo top in assoluto?

«Lo dirà il campo, ma sulla carta non possiamo che dire De Bruyne».

Quale squadra merita l’oscar del mercato?

«Tra le grandi il Napoli, che ha completato molto bene la rosa. Anzi, ora a centrocampo rispetto al modulo dello scorso anno ha un uomo in più. La scommessa è per Conte, che nelle prime due giornate l’ha vinta: giocare con De Bruyne, McTominay, Lobotka e Anguissa, rinunciando a un’ala pura a sinistra».

E dopo gli azzurri?

«La Juve. È stata condizionata sia da un punto di vista di bilancio che da un punto di vista tecnico della posizione di Vlahovic, ma ha fatto comunque un grande colpo con Jonathan David. E più in generale, grazie alla proprietà che si è esposta ancora una volta, in mano a Tudor è stata messa una squadra in grado di combattere per le prime quattro posizioni. Prima compresa, anche se il Napoli è il favorito».

Seconda l’anno scorso, l’Inter come si è mossa?

«Un mercato sufficiente, ma non entusiasmante. Aveva bisogno di un difensore per abbassare l’età del reparto e invece è andata su Lookman, del quale avendo in casa Pio Esposito non c’era poi troppa necessità. Si è ripresa alla fine con Akanji».

Saltando la Lazio che il mercato non ha potuto farlo, siamo al Milan.

«È stato curioso vedere una società come il Milan arrivare agli ultimi giorni per completare la squadra. Non è un mercato che mi ha entusiasmato, ma il vero colpo lo hanno fatto con Allegri. E con Rabiot, che però è arrivato in scia di Allegri».