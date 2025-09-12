Intervistato da Il Mattino, Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni sul club azzurro, ormai ritenuto al livello delle grandi squadre del nord:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Marino: “Napoli ormai al livello delle tre big del Nord. E lo dimostra…”
news
Marino: “Napoli ormai al livello delle tre big del Nord. E lo dimostra…”
Intervistato da Il Mattino, Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni sul club azzurro
Questo club può sedersi al tavolo delle big del calcio italiano ancora in maniera più convinta?
—
"Ormai si può dire a tutti gli effetti che il Napoli sia al livello delle altre ben noto, di squadre del Nord come Milan, Juventus o Inter. La prova? Il comportamento avuto questa estate dopo la vittoria dello scudetto. Sono andati a prendere calciatori forti, hanno seguito la strada tracciata da Conte per rinforzarsi nella maniera più giusta".
(Fonte: Il Mattino)
© RIPRODUZIONE RISERVATA