Domenico Marocchino, ex calciatore, ha parlato a TMW Radio anche di Juventus-Inter:
Marocchino: “David-Vlahovic contro l’Inter dal 1′? Se fanno come Alcaraz e Sinner…”
"Le due partite della Juventus sono state vinte soprattutto per i cambi, che sono stati determinanti. Per quanto riguarda le due punte, se queste si comportano come Alcaraz-Sinner, uno che gioca d'impeto e uno di resistenza, ok. Se invece giocano una da 8 e una da 5, va in sofferenza il reparto e di conseguenza la squadra. Non mi ricordo nè Inzaghi, nè Vieri, nè Paolo Rossi e tanti altri che sia stato sfruttato e spremuto per la fase difensiva"
"Conviene che i due attaccanti si spremano per fare la fase difensiva e poi coprano 60 metri di campo o che marchino l'ultimo difensore. Nel calcio attuale tutti gli attaccanti devono essere i primi difensori, ma ci sta che l'attaccante, persa palla, pressi per 6 secondi, ma poi il lavoro finisce lì perché deve giocare davanti".
Su Koopmeiners—
"Io ho avuto la fortuna di lavorare nel calcio con Vatta, lui mi diceva sempre 'Quando valuti un giocatore, valutato quando è fuori condizione'. Perchè capisci come riesce a limitare i danni e reagire. Koopmeiners aveva bisogna della squadra, non fa la squadra. All'Atalanta aveva la squadra, alla Juve deve dare una mano a diventare squadra e ancora non ce la fa".
