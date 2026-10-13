A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Club Brugge, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del presidente nerazzurro: "È molto importante approfittare di queste gare in casa, dobbiamo mettere fieno in cascina. A Madrid pur giocando un'ottima partita non abbiamo raccolto punti, quindi è importante partire bene soprattutto in casa. È una partita da giocare col massimo dell'impegno e della determinazione. Sogno Champions? Per essere più realistici, noi abbiamo l'obbligo di fare il massimo, anche se ci sono avversari più agguerriti, ma noi dobbiamo giocarcela fino in fondo. Quella di stasera sarà difficile, tutte le partite in Champions sono difficili".

"Credo che sia giusto interpretare quello che ho detto io e Chivu in una definizione del genere, dobbiamo dare il massimo sempre. Meglio uno stadio da soli? Sarebbe stato un percorso difficile, sarebbe stato difficile trovare una zona adatta. Abbiamo optato per questa soluzione perché l'eventuale utilizzo del nuovo stadio poi significherebbe continuare a giocare a San Siro. Le difficoltà erano oggettive, ma tutto sommato io credo che farlo col Milan sia una sinergia che possa portare benefici per entrambi".

(Sky Sport)