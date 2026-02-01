FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Marotta a DAZN: “Tutta l’Inter condanna quanto accaduto. Arriveremo ai responsabili”

news

Marotta a DAZN: “Tutta l’Inter condanna quanto accaduto. Arriveremo ai responsabili”

Marotta a DAZN: “Tutta l’Inter condanna quanto accaduto. Arriveremo ai responsabili” - immagine 1
L'Inter condanna ovviamente con fermezza quanto accaduto al 49' della sfida contro la Cremonese. Queste le parole di Marotta
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'Inter condanna ovviamente con fermezza quanto accaduto al 49' della sfida contro la Cremonese, quando alcuni tifosi nerazzurri hanno lanciato un fumogeno dal settore ospiti che ha colpito il portiere grigiorosso Audero.

Marotta a DAZN: “Tutta l’Inter condanna quanto accaduto. Arriveremo ai responsabili”- immagine 2
DAZN

Queste le parole di Marotta a DAZN sull'accaduto:

Marotta a DAZN: “Tutta l’Inter condanna quanto accaduto. Arriveremo ai responsabili”- immagine 3
Getty Images

"La condanna è netta, le autorità stanno facendo delle indagine. E' un episodio isolato, si arriverà sicuramente ai responsabili. C'è condanna esplicita e concreta da parte di tutta l'Inter per quanto accaduto. Da sottolineare il comportamento da vero professionista serio di Audero, che nonostante tutto è riuscito a portare a termine la partita".

(Fonte: DAZN)

Leggi anche
Zielinski: “Il mio gol? Tiro difficile da prendere con questo pallone. Punti importanti”
Petardo contro Audero, Marotta: “Gesto insulso e clamoroso, situazione mai vissuta. Ora le...

© RIPRODUZIONE RISERVATA