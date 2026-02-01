L'Inter condanna ovviamente con fermezza quanto accaduto al 49' della sfida contro la Cremonese, quando alcuni tifosi nerazzurri hanno lanciato un fumogeno dal settore ospiti che ha colpito il portiere grigiorosso Audero.

"La condanna è netta, le autorità stanno facendo delle indagine. E' un episodio isolato, si arriverà sicuramente ai responsabili. C'è condanna esplicita e concreta da parte di tutta l'Inter per quanto accaduto. Da sottolineare il comportamento da vero professionista serio di Audero, che nonostante tutto è riuscito a portare a termine la partita".