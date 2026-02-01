Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro la Cremonese grazie anche a un suo gol: "Il mio tiro? All'intervallo Audero è venuto da me, ha detto che la palla era difficile da prendere. Il tiro di Bonazzoli è stato lo stesso, è stato bravissimo Sommer. Potevamo fare qualche gol in più con quel tipo di pallone. Il vantaggio? La vittoria era quello che volevamo, l'abiamo cercata con la nostra qualità. Essendo in vantaggio, gli avversari hanno provato qualcosa, hanno messo Djuric che ci ha messo un po' in difficoltà con la sua altezza e i lanci lunghi. Alla fine punti importanti".