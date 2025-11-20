L'ex trequartista dell'Inter Wesley Sneijder, intervistato da Adventure Gamers, ha parlato del suo periodo in nerazzurro con Benitez allenatore:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Sneijder: “Benitez il peggiore? Tutti dispiaciuti per Mou, non era la combinazione giusta”
news
Sneijder: “Benitez il peggiore? Tutti dispiaciuti per Mou, non era la combinazione giusta”
L'ex trequartista dell'Inter, intervistato da Adventure Gamers, ha parlato del suo periodo in nerazzurro con Benitez allenatore
Pensi ancora che Rafael Benitez sia il peggior allenatore che hai avuto nella tua carriera?
Penso che sia stato anche il momento peggiore quando è entrato in squadra. È stato dopo José Mourinho. Tutti erano dispiaciuti per la sua partenza. Benitez è arrivato nel momento peggiore per il club. Quindi devo essere onesto. Non è stato facile per lui lavorare con noi e gli abbiamo anche dato filo da torcere. Non abbiamo creato il giusto rapporto.
Ho incontrato Benitez un paio di mesi fa e abbiamo fatto una bella chiacchierata. Non è un cattivo ragazzo. Non ho detto che è un cattivo allenatore perché ha ottenuto grandi risultati anche nel calcio. Ma non era la combinazione giusta in quel momento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA