Andrea Della Sala Redattore 20 novembre 2025 (modifica il 20 novembre 2025 | 11:05)

L'ex trequartista dell'Inter Wesley Sneijder, intervistato da Adventure Gamers, ha parlato del suo periodo in nerazzurro con Benitez allenatore:

Pensi ancora che Rafael Benitez sia il peggior allenatore che hai avuto nella tua carriera?

Penso che sia stato anche il momento peggiore quando è entrato in squadra. È stato dopo José Mourinho. Tutti erano dispiaciuti per la sua partenza. Benitez è arrivato nel momento peggiore per il club. Quindi devo essere onesto. Non è stato facile per lui lavorare con noi e gli abbiamo anche dato filo da torcere. Non abbiamo creato il giusto rapporto.

Ho incontrato Benitez un paio di mesi fa e abbiamo fatto una bella chiacchierata. Non è un cattivo ragazzo. Non ho detto che è un cattivo allenatore perché ha ottenuto grandi risultati anche nel calcio. Ma non era la combinazione giusta in quel momento.