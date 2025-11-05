Marotta: “Nuovo stadio, giornata storica. Anche io sono come Lautaro, non dico musone ma…”

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato così a Prime Video prima del fischio d'inizio della sfida di Champions League contro il Kairat

Alessandro Cosattini Redattore 5 novembre 2025 (modifica il 5 novembre 2025 | 20:40)

"Rappresenta la storia questa poltrona di San Siro, chissà quante persone importanti si sono sedute, la stiamo onorando io e te. Uno stadio che è stato contenitore di grandi valori ed emozioni, ma ha fatto il suo tempo. È stata siglata una giornata storica per l'Italia, Milano, l'Inter e il Milan. Siamo diventati padroni nell'ottica di creare uno stadio nuovo e moderno, che possa garantire anni floridi alle due società".

Parliamo di Inter-Kairat, pensavo non ci fosse Lautaro e invece giocherà: quanto relax vi dà avere un giocatore come Bonny o anche Pio Esposito per cambiare?

"Una sana concorrenza che siamo riusciti ad allestire quest'anno nel rispetto delle persone. Chivu è altrettanto bravo a dosarli e utilizzarli, se ha scelto così ha ponderato la scelta. Thuram è in fase di recupero e sarà in panchina stasera, abbiamo un attacco di alto livello".

Come far sorridere Lautaro?

"Anche io sono sempre serio come lui, musone no. È il capitano, sente addosso responsabilità maggiori degli altri, è il giocatore punta tecnicamente e moralmente. Piuttosto che avere giocatori sbadati, meglio averli super concentrati".