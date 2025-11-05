Marotta: “Nuovo stadio, giornata storica. Anche io sono come Lautaro, non dico musone ma…”

FC Inter 1908
Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato così a Prime Video prima del fischio d'inizio della sfida di Champions League contro il Kairat
Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato così a Prime Video prima del fischio d'inizio della sfida di Champions League contro il Kairat.

"Rappresenta la storia questa poltrona di San Siro, chissà quante persone importanti si sono sedute, la stiamo onorando io e te. Uno stadio che è stato contenitore di grandi valori ed emozioni, ma ha fatto il suo tempo. È stata siglata una giornata storica per l'Italia, Milano, l'Inter e il Milan. Siamo diventati padroni nell'ottica di creare uno stadio nuovo e moderno, che possa garantire anni floridi alle due società".

Parliamo di Inter-Kairat, pensavo non ci fosse Lautaro e invece giocherà: quanto relax vi dà avere un giocatore come Bonny o anche Pio Esposito per cambiare?

"Una sana concorrenza che siamo riusciti ad allestire quest'anno nel rispetto delle persone. Chivu è altrettanto bravo a dosarli e utilizzarli, se ha scelto così ha ponderato la scelta. Thuram è in fase di recupero e sarà in panchina stasera, abbiamo un attacco di alto livello".

Come far sorridere Lautaro?

"Anche io sono sempre serio come lui, musone no. È il capitano, sente addosso responsabilità maggiori degli altri, è il giocatore punta tecnicamente e moralmente. Piuttosto che avere giocatori sbadati, meglio averli super concentrati".

