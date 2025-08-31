Prima di Inter-Udinese, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN: le sue dichiarazioni

Alessandro Cosattini Redattore 31 agosto 2025 (modifica il 31 agosto 2025 | 20:28)

Prima di Inter-Udinese, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni poco prima del match:

"Rosa Inter completa in entrata e in uscita? Sì, penso non accadrà altro, confermare l'ossatura della squadra è un pregio, solo le squadre forti possono farlo. La rosa è numericamente giusta, nel rispetto di programma e obiettivi, anche per un confronto fatto quotidianamente con l'allenatore.

Reparto non toccato la difesa? Intanto non è facile trovare giocatori più forti di quelli che abbiamo nel reparto. La maggior parte hanno grande esperienza e sono collaudati, un po' datati, ma è un problema che affronteremo più avanti. Il reparto difensivo è garanzia di tranquillità. Vedremo più avanti cosa succederà.

Chi mi piace in Serie A senza Inter e Napoli? Metterei Juve, Milan, Roma che ha una guida eccellente e bravissimi giocatori, Bologna, Atalanta... Le solite squadre, le grandi hanno un livello qualitativo maggiore.

Pavard fuori, resterà? Scelta tecnica, nulla di particolare, non c'è nessuna richiesta e non credo ce ne saranno domani.

Lookman resta lì? Penso di sì", ha detto.