"Il rinnovo di Inzaghi? Siamo molto contenti, credo sarà una formalità. Ha lavorato molto bene in questi anni ed è per noi un grande punto di riferimento". Lo ha detto il presidente dell'Inter, Beppe MAROTTA, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1. "Inzaghi è tra i migliori allenatori in circolazione e ha il vantaggio di essere stato un ottimo calciatore - ha aggiunto il numero uno del club nerazzurro - Credo che a bocce ferme, come sempre fatto, ci ritroveremo insieme e rinnoveremo il contratto". Nei giorni scorsi l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi ha suggerito il nome, per il prossimo mercato estivo, dell'attaccante danese della Lazio Isaksen: "E' un buon giocatore, ma ogni giorno ci attribuiscono qualche interessamento. In attacco abbiamo la coppia Thuram-Lautaro, la migliore d'Italia e di livello europeo. Terremo comunque conto di quello che offrirà il mercato, sempre per costruire una squadra competitiva", ha concluso MAROTTA

"Lo strumento dell'Under 23 è propedeutico all'inserimento di giovani in prima squadra, posso dire che anche l'Inter presenterà a tempo debito domanda per partecipare al campionato di Lega Pro dal prossimo anno con questi obiettivi". Così il presidente dell'Inter Beppe Marotta intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio1. "Rispetto ad altri paesi, come Germania e Belgio, noi abbiamo una base di reclutamento molto inferiore pensando solo ai paesi a loro assimilati", ha aggiunto.

"Il bello del calcio è anche avere 3 squadre candidate allo Scudetto, un campionato avvincente come non si vedeva da anni e questo pone a favore del nostro movimento. Siamo ancora in una fase interlocutoria ed è ancora tutto aperto". Così il presidente dell'Inter Beppe Marotta intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio1. "Io penso che bisognerebbe scendere a 18 squadre in Serie A perchè il numero di partite per i calciatori, tra nazionali e club sono un problema. Oggi il dispendio di energie psicofisiche non è lo stesso del passato e questo genera molti più infortuni", ha aggiunto.

"Il gruppo della nazionale è giovane ed inesperto, ma ha delle qualità e il lavoro di Spalletti lo si valuterà a giugno con un impegno importantissimo". Così il presidente dell'Inter Beppe Marotta intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio1, a proposito della sconfitta degli azzurri in Germania nella Nations League.