Marotta: "Spero che sia un campionato avvincente. I tifosi sono…"

Intervenuto come ospite a Radio Sportiva, Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato anche della lotta serratissima in campionato
Intervenuto come ospite a Radio Sportiva, Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato anche della lotta serratissima in campionato, che vede i nerazzurri, in compagnia della Roma, a un punto dalla vetta, occupata da Napoli e Milan:

"I tifosi sono sempre al centro di tutto, sono le persone a cui va il nostro riconoscimento. Spero che sia un campionato avvincente, questo è quello che posso limitarmi a dire. Ho avuto la fortuna di avere una carriera bella, ne ho avuti tanti di momenti da ricordare. Posso partire dalle origini fino ad arrivare alle vittorie degli Scudetti e alle finali di Champions League".

"Le emozioni non sono condizionate dal palcoscenico che vivi in quel momento, ma ogni finale e ogni campionato vinto genera, non solo adrenalina, ma passione, che condiziona la nostra attività. Io sono fortunato perché ho trasformato in lavoro una passione, è la massima aspirazione di una persona".

