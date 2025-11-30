Al termine di Roma-Napoli, gara decisa da un gol di Neres nel primo tempo, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico: "A casa una settimana? In Inghilterra è una cosa usuale. In accordo con il club, visto che ci sono 4 mesi in cui giochiamo sempre, era una cosa che era in accordo e lo farò sempre. Così come facevo in Inghilterra, resterò a casa una settimana, anche per dare una boccata d'ossigeno a me e alla mia famiglia. Cambio modulo? Venire a Roma e farlo con autorità e personalità non era semplice, tra l'altro era davanti a noi in classifica".