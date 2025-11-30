FC Inter 1908
Conte: “Per noi è un momento da elmetto. Vogliamo difendere lo scudetto sperando che…”

Conte: “Per noi è un momento da elmetto. Vogliamo difendere lo scudetto sperando che…” - immagine 1
Le dichiarazioni dell'allenatore rilasciate ai microfoni di Dazn al termine di Roma-Napoli
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Al termine di Roma-Napoli, gara decisa da un gol di Neres nel primo tempo, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico: "A casa una settimana? In Inghilterra è una cosa usuale. In accordo con il club, visto che ci sono 4 mesi in cui giochiamo sempre, era una cosa che era in accordo e lo farò sempre. Così come facevo in Inghilterra, resterò a casa una settimana, anche per dare una boccata d'ossigeno a me e alla mia famiglia. Cambio modulo? Venire a Roma e farlo con autorità e personalità non era semplice, tra l'altro era davanti a noi in classifica".

Conte: “Per noi è un momento da elmetto. Vogliamo difendere lo scudetto sperando che…”- immagine 2
Getty Images

"Sono contento, ho chiesto ai ragazzi una gara di personalità e guardare negli occhi l'avversario fin dall'inizio. Viviamo un momento di grande difficoltà a livello di disponibilità e questa indisponibilità durerà ancora un po'. Non sono preoccupato, però spero che ai giocatori che abbiamo adesso non succeda qualcosa. Nelle defezioni la squadra ha risposto alla grande. Abbiamo dovuto cambiare sistema di gioco per una questione di numero di centrocampisti".

Conte: “Per noi è un momento da elmetto. Vogliamo difendere lo scudetto sperando che…”- immagine 3
Getty Images

"I ragazzi stanno dimostrando di avere entusiasmo, voglia e determinazione, questo non dobbiamo mai smarrirlo perché questo di ha portato a fare qualcosa di incredibile l'anno scorso. Quest'anno vorremmo cercare difendere lo scudetto sperando non accada qualcos'altro. Per noi è un momento da elmetto, per un bel po' dovremmo fare di necessità virtù".

(Dazn)

