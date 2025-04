Marotta: “Mondiale? Stagione logorante, ma Inter andrà lì con mentalità di vincere”

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN verso il Mondiale per Club che si giocherà in estate. Ecco le sue parole: "Sicuramente c'è emozione ed orgoglio perché arrivare qua significa anche aver superato tante competitor: siamo qua in forza di un ranking superiori ad altri, è una grande soddisfazione. E' un torneo globale che coinvolge tutti i continenti, significa che è molto prestigioso: abbiamo l'obbligo di onorarlo non solo per la nostra storia e per i nostri tifosi ma anche per la nostra nazione. E' difficile fare previsioni perché si disputa a cavallo delle due stagioni, quella che sta per concludersi è logorante: anche questa è una situazione nuova che dovremo studiare.