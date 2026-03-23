“Devo dire che il calcio e lo sport in generale sono fenomeni di aggregazioni, culturali. Si vince o si perde, secondo me sono una grande palestra di vita. Diventando dirigente ho assunto una veste di responsabile. Si dibatte dei risultati di Inter e Milan, ma all’interno delle squadre ci sono ragazzi, ragazze, bambini, bambine, ci sono responsabilità. Si passa tantissime ore nei centri sportivi, è una palestra di vita proprio. Pochissimi diventeranno professionisti, c’è una soluzione, la maggior parte si disperde. Dobbiamo accompagnare tutti noi in questo percorso, ci sono tantissime problematiche e non è facile. Lo sport è di crescita, non solo di risultati, questo va fatto capire ai genitori, che è formativo, educativo. Alcuni genitori utilizzano droni per riprendere le partite dei ragazzini di 12/13 anni e gliele fanno rivedere il giorno dopo…