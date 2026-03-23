Ospite alla presentazione del libro “Politica e pensiero” di Andrea Cavotta, il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato così dalla Pinacoteca di Brera di Milano.
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Marotta: “In questa fase della vita mi vedo in politica con questo ruolo. Calcio palestra di vita”
“Devo dire che il calcio e lo sport in generale sono fenomeni di aggregazioni, culturali. Si vince o si perde, secondo me sono una grande palestra di vita. Diventando dirigente ho assunto una veste di responsabile. Si dibatte dei risultati di Inter e Milan, ma all’interno delle squadre ci sono ragazzi, ragazze, bambini, bambine, ci sono responsabilità. Si passa tantissime ore nei centri sportivi, è una palestra di vita proprio. Pochissimi diventeranno professionisti, c’è una soluzione, la maggior parte si disperde. Dobbiamo accompagnare tutti noi in questo percorso, ci sono tantissime problematiche e non è facile. Lo sport è di crescita, non solo di risultati, questo va fatto capire ai genitori, che è formativo, educativo. Alcuni genitori utilizzano droni per riprendere le partite dei ragazzini di 12/13 anni e gliele fanno rivedere il giorno dopo…
Il ruolo sociale è molto importante, di conseguenza mi sento molto portato anche in futuro a dare un contributo. Sono in una fase della vita, e mi ritengo molto fortunato perché ho avuto tutto, in cui devo restituire. E posso farlo andando incontro a questo mondo giovanile, cercando di aiutare questi giovani. Mi considero un tecnico dello sport, un tecnico della politica, per donare parte del tanto che ho ricevuto durante la mia carriera. Mi sento un tecnico in questo senso”.
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