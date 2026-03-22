Luca Ranieri , difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio di stasera contro l'Inter : "Abbiamo fatto una grandissima prestazione contro la squadra più forte del campionato: siamo felici, ci voleva. Il Franchi è stato l'uomo in più che ci è servito, complimenti a tutti: era quello che ci voleva.

Chi gioca tra Pio e Kean in Nazionale? Sono due grandissimi attaccanti: Moise è una bestia, Pio mi sono accorto oggi che in area è micidiale. Me ne sono accorto dopo 45 secondi, mi è sfilato dietro: uguale all'ultimo, ha fatto una grandissima giocata. Sarà una bella battaglia, io faccio il tifo per Kean perché è mio amico".