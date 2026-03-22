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Ranieri: “Inter la più forte del campionato. E io mi sono accorto oggi che Pio Esposito è…”

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Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio di stasera contro l'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio di stasera contro l'Inter: "Abbiamo fatto una grandissima prestazione contro la squadra più forte del campionato: siamo felici, ci voleva. Il Franchi è stato l'uomo in più che ci è servito, complimenti a tutti: era quello che ci voleva.

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Chi gioca tra Pio e Kean in Nazionale? Sono due grandissimi attaccanti: Moise è una bestia, Pio mi sono accorto oggi che in area è micidiale. Me ne sono accorto dopo 45 secondi, mi è sfilato dietro: uguale all'ultimo, ha fatto una grandissima giocata. Sarà una bella battaglia, io faccio il tifo per Kean perché è mio amico".

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