"La vastità della rosa è merito di Chivu, che ha anche valorizzato uno dei maggiori talenti italiani come Esposito. Siamo davanti a un reparto offensivo di grande qualità e siamo orgogliosi di averlo fatto con un allenatore che viene dal settore giovanile. Dumfries? Non voglio pronunciarmi per non mancare di rispetto ai medici, ma credo che possa essere disponibile fra circa un mese. Mercato? Non abbiamo l'ansia di colmare delle lacune, se non l'infortunio di Dumfries. All'orizzonte non c'erano delle opportunità. Abbiamo fatto un sondaggio per Diaby, ma il suo club ci ha comunicato che vuole tenerlo e la cosa si è fermata lì".

"Frattesi? Abbiamo sempre detto che sarebbero andati via i giocatori che volevano andarsene. Lui non ha manifestato questa intenzione, per cui è qui e gioca. E' un elemento importante: la concorrenza è forte, ma dipende anche da lui e da altri fattori. Massolin? Abbiamo investito su alcuni giovani. Lui ha 24 anni, ma è stata un'intuizione per un giocatore che può essere utile anche per la prima squadra. Valuteremo più avanti, ma domani definiremo questa operazione, a condizione che il calciatore termini la stagione al Modena".