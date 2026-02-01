Alle 18 l'Inter scenderà in campo allo Zini contro la Cremonese: le parole di Zielinski ai microfoni di Dazn prima del match

Matteo Pifferi Redattore 1 febbraio 2026 (modifica il 1 febbraio 2026 | 17:30)

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Cremonese-Inter, Piotr Zielinski ha parlato così della partita:

"Partita più importante della stagione come ha detto Chivu? Non dobbiamo sottovalutare questo tipo di avversari, hanno qualità e hanno dimostrato di poterci stare a questi livelli. Dobbiamo fare il nostro e vincere più partite possibili, questa è importantissima e poi penseremo alle altre"

Centrocampo inedito e forte anche senza Frattesi e Calha: è il più forte in cui hai giocato?

"Non lo so, tutti i giocatori sono fortissimi, hanno qualità e ognuno con le sue caratteristiche. Tutti rispondono bene"

Hai grande fiducia, in cosa sei migliorato?

"Sto bene, non ho problemi fisici. Chivu e i miei compagni mi aiutano tanto, sarebbe stato difficile tornare a giocare ai miei livelli senza di loro"