Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Cremonese-Inter, Piotr Zielinski ha parlato così della partita:
Zielinski: “Tornato ai livelli top? Senza Chivu e i compagni sarebbe stato difficile. Ora…”
Alle 18 l'Inter scenderà in campo allo Zini contro la Cremonese: le parole di Zielinski ai microfoni di Dazn prima del match
"Partita più importante della stagione come ha detto Chivu? Non dobbiamo sottovalutare questo tipo di avversari, hanno qualità e hanno dimostrato di poterci stare a questi livelli. Dobbiamo fare il nostro e vincere più partite possibili, questa è importantissima e poi penseremo alle altre"
Centrocampo inedito e forte anche senza Frattesi e Calha: è il più forte in cui hai giocato?
"Non lo so, tutti i giocatori sono fortissimi, hanno qualità e ognuno con le sue caratteristiche. Tutti rispondono bene"
Hai grande fiducia, in cosa sei migliorato?
"Sto bene, non ho problemi fisici. Chivu e i miei compagni mi aiutano tanto, sarebbe stato difficile tornare a giocare ai miei livelli senza di loro"
