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fcinter1908 news interviste Marotta: “Recoba il giocatore più talentuoso che ho avuto. Gli ho visto fare…”
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Marotta: “Recoba il giocatore più talentuoso che ho avuto. Gli ho visto fare…”
Il presidente dell'Inter ha elogiato l'attaccante uruguayano, ex nerazzurro avuto ai tempi in cui era dirigente del Venezia
Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, nel corso dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Alvaro Recoba, apprezzato quando era dirigente del Venezia: "Il giocatore con più talento che ho avuto? Alvaro Recoba. Gli ho visto fare, anche in allenamento, giocate che noi umani non riusciamo nemmeno a immaginare. Uno dei rari casi di singolo che vale la squadra, ma anche la prova provata che il talento puro non basta a fare un campionissimo".
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