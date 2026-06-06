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Marotta: “Recoba il giocatore più talentuoso che ho avuto. Gli ho visto fare…”

Marotta: “Recoba il giocatore più talentuoso che ho avuto. Gli ho visto fare…” - immagine 1
Il presidente dell'Inter ha elogiato l'attaccante uruguayano, ex nerazzurro avuto ai tempi in cui era dirigente del Venezia
Fabio Alampi Redattore 

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Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, nel corso dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Alvaro Recoba, apprezzato quando era dirigente del Venezia: "Il giocatore con più talento che ho avuto? Alvaro Recoba. Gli ho visto fare, anche in allenamento, giocate che noi umani non riusciamo nemmeno a immaginare. Uno dei rari casi di singolo che vale la squadra, ma anche la prova provata che il talento puro non basta a fare un campionissimo".

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