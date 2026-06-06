"Siamo una squadra molto giovane e siamo tutti sicuri che prima o poi ci riusciremo a vincere la Champions", dice Olmo

Matteo Pifferi Redattore 6 giugno 2026 (modifica il 6 giugno 2026 | 11:33)

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Nel corso di un'ampia intervista concessa al Mundo Deportivo, Dani Olmo ha parlato così della pressione che c'è al Barcellona:

"La pressione di vincere tutto, è questa la cosa più difficile, ma è anche qualcosa a cui ci si abitua. Sai di dover essere sempre al top, di dover dare il massimo. Il minimo che ci si aspetta, quello che si aspettano tutti i tifosi del Barça, è vincere. Questa pressione è una delle cose più difficili da gestire, ma dipende anche dalla personalità di ogni giocatore e dalle sfide che si pone durante la stagione. E la pressione che i tifosi e il club esercitano su di noi è anche qualcosa che ci imponiamo da soli come giocatori".

Hai vinto due scudetti, due Supercoppe e una Copa del Rey in pochissimo tempo. Ma si ha sempre la sensazione che manchi la Champions League. Cosa serve per raggiungere il massimo livello di competizione?

"Ci siamo quasi. Credo che ce la faremo, ma alla fine tutto si riduce a dettagli, sfumature, gol, centimetri. Tutti noi abbiamo quella voglia ardente perché sappiamo di potercela fare e di poter vincere. Ecco perché eravamo così frustrati l'anno scorso contro l'Inter e quest'anno contro l'Atlético Madrid, perché secondo me non erano squadre migliori di noi e avremmo potuto essere in finale, semplicemente guardando i dettagli e le sfumature.

E la finale è solo una partita. Poi, ovviamente, il PSG ha fatto una cavalcata spettacolare in Champions League e anche l'Arsenal è un'ottima squadra. Ma penso che avremmo potuto esserci di nuovo quest'anno. Alla fine, è un'esperienza che ti porti a casa. Non è qualcosa che ci piace o di cui ci accontentiamo. Non ci accontentiamo di aver raggiunto solo le semifinali. Dobbiamo continuare a guardare avanti e a migliorare. Siamo una squadra molto giovane e siamo tutti sicuri che prima o poi ci riusciremo. Il nostro obiettivo sarà sempre quello di farlo l'anno prossimo".