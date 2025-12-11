"Il ko col Liverpool lascia grande amarezza, perché immeritata, ma dall'altra parte ci dà tanta carica, perché ora abbiamo due partite nel girone di Champions che saranno assolutamente importanti per noi. Le affronteremo con ancor più determinazione. Il nostro obiettivo è arrivare nelle prime otto. Se ce la faremo saremo orgogliosi, altrimenti ricorreremo ai playoff. Fin qui abbiamo una visione positiva del cammino di Chivu. La decisione arbitrale di martedì è stata avventata. Dobbiamo rimboccarci le macchine e lavorare per qualificarci. La squadra ha esperienza e caratura, è fatta di grandi campioni e ha un allenatore bravissimo e un pubblico straordinario. Sono ottimista".