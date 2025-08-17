Non più solo presidente, Beppe Marotta è ora anche azionista del club. Il dirigente è da ieri in possesso del 2% delle quote del club nerazzurro.
Marotta azionista: “Sintonia con Oaktree aumentata, insieme grande percorso. Ci credo tanto da…”
Il presidente dell'Inter ha commentato, a La Gazzetta dello Sport, la notizia di essere diventato un azionista del club nerazzurro
Queste le parole del presidente Marotta a La Gazzetta dello Sport: «La sintonia con Oaktree nel corso della stagione è aumentata, grazie alla reciproca conoscenza. Sono felice che mi abbiano offerto la possibilità di investire con loro sull’Inter. È l’ennesima testimonianza di quanto, sia io sia loro, crediamo in uno sviluppo sostenibile e duraturo per i colori nerazzurri».
E ancora, parlando all’investimento in sé: «Come tale, comporta dei rischi, ma ho piena fiducia nelle donne e negli uomini che lavorano all’Inter: insieme possiamo fare un grande percorso. Ci credo talmente da aver messo un po’ delle mie finanze personali in questa impresa».
