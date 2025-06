Il presidente dell'Inter , Beppe Marotta, a margine dell'evento di presentazione del libro 'L'anima industriale e sociale dello Sport' che si è tenuto in Galleria Vittorio Emanuele, in centro a Milano, ha parlato ai microfoni di Skysport.

Queste le sue parole: «Siamo molto orgogliosi di aver affidato la conduzione della prima squadra a Chivu che non solo è un bravissimo allenatore ma impersonifica i valori autentici del valore del club e della sua storia, siamo molto fiduciosi», ha sottolineato sulla scelta dell'allenatore che ha sostituito Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter dopo la sua scelta di accettare l'offerta dell'Al-Hilal.

«Il modello è sempre lo stesso: abbiamo in mente certo ringiovanire, ma abbiamo l'obiettivo seguire l'Inter di questi anni, cioè partecipare alle competizioni dove abbiamo meritato di esserci con la consapevolezza di tentare di vincere. Poi se ci sarà qualcuno più bravo di noi tanto di cappello. Ma essere lassù è un privilegio di pochi, tante squadre non ci sono mai arrivate e ci sono squadre che come noi hanno raggiunto obiettivi importanti. Noi vogliamo tornare su quei livelli», ha aggiunto anche il presidente dell'Inter su obiettivi del futuro e intenzioni.