Marquinhos, difensore e capitano del Paris Saint-Germain, ai microfoni di Canal + non riesce a trattenere la gioia dopo la vittoria della Champions League: "Non ho più forze, ho dato tutto. Lo volevo così tanto. Abbiamo sofferto così tanto, è così difficile, e dimostra la voglia di questo club. Grazie a tutti, questa energia ci ha permesso di vincere. Non so nemmeno se meritavamo di segnare così tanti gol. Amo questa squadra, sono innamorato di questa squadra. C'è una vera filosofia. Godetevela, ragazzi! La portiamo a casa!