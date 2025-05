“Sono due grandissimi attaccanti, entrambi di alto livello. Ho giocato contro Lautaro in nazionale e si vede che è in fiducia e in un grande momento.

Non ho giocato contro Thuram negli ultimi anni, ma già quando era ragazzino faceva i danni. Ma tutti gli attaccanti che abbiamo affrontato in Champions sono molto forti, abbiamo lavorato per non farli segnare e in finale dovremo fare lo stesso. Dovremo fare una partita di grande livello collettivamente. Quando difendiamo collettivamente, pressiamo bene e non diamo modo alla squadra avversaria di pensare, è più facile difendere per noi difensori. Noi difensori abbiamo bisogno dell’aiuto degli attaccanti e dei centrocampisti, il loro aiuto facilita tanto il nostro lavoro”.