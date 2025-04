Al termine di Milan-Inter, andata della semifinale di Coppa Italia, Josep Martinez ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le dichiarazioni del portiere nerazzurro: "Alla fine sapevamo che era una squadra forte in transizione, non abbiamo iniziato bene il secondo tempo. Finale? Mi piacerebbe tantissimo, stiamo lavorando per obiettivi importanti, adesso abbiamo il Parma poi ci penseremo al ritorno".