"Sono felice per la vittoria della squadra, era una partita importante per il nostro percorso dopo la sconfitta. E' stata molto sofferta, hanno fatto una grande partita di squadra, i dettagli sono stati a nostro favore"

"Questa settimana ho provato tante emozioni, il povero Yann si è fatto male e ho giocato. E' stata una partita molto emozionante per me, vedere i miei ex compagni però è stata una partita in più, ho affrontato questa settimana con normalità"