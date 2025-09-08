Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto agente, ha commentato la sessione di mercato appena conclusa, parlando anche di Inter

Marco Macca Redattore 8 settembre 2025 (modifica il 8 settembre 2025 | 12:16)

Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto agente, ha commentato la sessione di mercato appena conclusa, parlando anche di Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

“Chi ha fatto un ottimo mercato è sotto gli occhi di tutti: il Napoli. Gli azzurri si sono mossi all’insegna della lungimiranza in tutti i ruoli raddoppiandoli".

La delusione del mercato? — “L’Inter avrebbe dovuto fare un acquisto determinante: Lookman. Avrebbe cambiato le alternative nel parco attaccanti e non aver centrato questo obiettivo fa difettare la squadra di un calciatore che possa creare superiorità numerica e saltare l’uomo”.

Da chi si aspettava di più oltreché dall'Inter? — “Il Milan ha fatto fatica a non dare ad Allegri ciò che sperava. Il mister avrebbe sperato di portare a casa fino all’ultimo Vlahovic. La Juve lo ha tenuto e dosi Allegri ha dovuto fare di necessità virtù”.

(Fonte: TMW)