Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto agente, ha commentato la sessione di mercato appena conclusa, parlando anche di Inter. Ecco le sue dichiarazioni:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Martorelli: “Delusione del mercato? L’Inter avrebbe dovuto prendere Lookman perché…”
news
Martorelli: “Delusione del mercato? L’Inter avrebbe dovuto prendere Lookman perché…”
Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto agente, ha commentato la sessione di mercato appena conclusa, parlando anche di Inter
“Chi ha fatto un ottimo mercato è sotto gli occhi di tutti: il Napoli. Gli azzurri si sono mossi all’insegna della lungimiranza in tutti i ruoli raddoppiandoli".
La delusione del mercato?—
“L’Inter avrebbe dovuto fare un acquisto determinante: Lookman. Avrebbe cambiato le alternative nel parco attaccanti e non aver centrato questo obiettivo fa difettare la squadra di un calciatore che possa creare superiorità numerica e saltare l’uomo”.
Da chi si aspettava di più oltreché dall'Inter?—
“Il Milan ha fatto fatica a non dare ad Allegri ciò che sperava. Il mister avrebbe sperato di portare a casa fino all’ultimo Vlahovic. La Juve lo ha tenuto e dosi Allegri ha dovuto fare di necessità virtù”.
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA