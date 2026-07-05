FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Martorelli: “Inter-Palestra? Il Dio denaro vince sempre. Molti ragazzi non capiscono che…”

news

Martorelli: “Inter-Palestra? Il Dio denaro vince sempre. Molti ragazzi non capiscono che…”

Martorelli: “Inter-Palestra? Il Dio denaro vince sempre. Molti ragazzi non capiscono che…” - immagine 1
Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, si è espresso anche sul mercato delle big di Serie A, Inter inclusa
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, si è espresso anche sul mercato delle big di Serie A, Inter inclusa:

Inter

La favorita per il Mondiale?

—  

"La Francia ha qualcosa in più, ma il problema potrebbe porsi se i calciatori pensassero di essere i più forti utilizzando queste qualità in modo sbagliato".

Manca l'Italia.

—  

"Purtroppo per la terza volta. Mi auguro che con l'arrivo di Malagò le cose possano cambiare facendo dei cambiamenti notevoli di programmazione".

Conte l'uomo giusto?

—  

"Senza alcun dubbio, sì".

Martorelli: “Inter-Palestra? Il Dio denaro vince sempre. Molti ragazzi non capiscono che…”- immagine 3
Getty Images

L'Inter s'è fatta scappare Palestra.

—  

"La conferma che il Dio Denaro vince sempre davanti a queste dinamiche. Quando una società offre più soldi a tutte le parti c'è poco da fare, la scelta inevitabilmente ricade sulla proposta più vantaggiosa. Molti ragazzi non pensano che un percorso differente potrebbe invece dare dei vantaggi nel futuro. Il mondo è cambiato, chi ha più soldi determina il mercato. E contro le inglesi c'è poco da fare".

(Fonte: TMW)

Leggi anche
Tevez: “Juve, che disastro quest’anno! Spalletti non mi piace. Allegri? L’ho...
De Vrij: “Ecco perché ho detto sì al Panathinaikos. Inter? L’anno scorso…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA