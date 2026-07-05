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Martorelli: “Inter-Palestra? Il Dio denaro vince sempre. Molti ragazzi non capiscono che…”
Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, si è espresso anche sul mercato delle big di Serie A, Inter inclusa:
La favorita per il Mondiale?—
"La Francia ha qualcosa in più, ma il problema potrebbe porsi se i calciatori pensassero di essere i più forti utilizzando queste qualità in modo sbagliato".
Manca l'Italia.—
"Purtroppo per la terza volta. Mi auguro che con l'arrivo di Malagò le cose possano cambiare facendo dei cambiamenti notevoli di programmazione".
Conte l'uomo giusto?—
"Senza alcun dubbio, sì".
L'Inter s'è fatta scappare Palestra.—
"La conferma che il Dio Denaro vince sempre davanti a queste dinamiche. Quando una società offre più soldi a tutte le parti c'è poco da fare, la scelta inevitabilmente ricade sulla proposta più vantaggiosa. Molti ragazzi non pensano che un percorso differente potrebbe invece dare dei vantaggi nel futuro. Il mondo è cambiato, chi ha più soldi determina il mercato. E contro le inglesi c'è poco da fare".
(Fonte: TMW)
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