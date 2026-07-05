Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, si è espresso anche sul mercato delle big di Serie A, Inter inclusa

Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, si è espresso anche sul mercato delle big di Serie A, Inter inclusa:

"La Francia ha qualcosa in più, ma il problema potrebbe porsi se i calciatori pensassero di essere i più forti utilizzando queste qualità in modo sbagliato".

"Purtroppo per la terza volta. Mi auguro che con l'arrivo di Malagò le cose possano cambiare facendo dei cambiamenti notevoli di programmazione".

L'Inter s'è fatta scappare Palestra.

"La conferma che il Dio Denaro vince sempre davanti a queste dinamiche. Quando una società offre più soldi a tutte le parti c'è poco da fare, la scelta inevitabilmente ricade sulla proposta più vantaggiosa. Molti ragazzi non pensano che un percorso differente potrebbe invece dare dei vantaggi nel futuro. Il mondo è cambiato, chi ha più soldi determina il mercato. E contro le inglesi c'è poco da fare".